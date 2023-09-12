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        Eğlence mekanındaki silahlı çatışmada 4 tutuklu, 3 ev hapsi, 5 tahliye

        BURSA'dabireğlence mekanında 'gürültü' nedeniyle müşteriler ile güvenlik görevlileri arasında çıkan, Gökhan Kılıç'ın (33) hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı çatışmaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı, 3'ü ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 15:22 Güncelleme: 12.09.2023 - 15:25
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        Eğlence mekanındaki silahlı çatışmada 4 tutuklu, 3 ev hapsi, 5 tahliye
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        Olay, 7 Eylül'de saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'ndaki bir gece kulübünde meydana geldi. Eğlenmek için gece kulübüne gelen Çağlar Bayraktar, Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet Okan Kurt, iddiaya göre; gürültü yaptıkları gerekçesiyle güvenlik görevlilerince dışarı çıkarılmak istendi. Bunun üzerine çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Dışarı çıkan gençler ile güvenlik görevlileri silahlarını çekerek, birbirine ateş etti. Çatışmada Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet Okan Kurt ile güvenlik görevlisi Güçlü Şamil Erşen, yaralandı. Çağlar Bayraktar koşarak uzaklaşırken, yaralılar ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gökhan Kılıç, hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Bayraktar, ekiplerce yakalanırken olayda kullanılan 3 tabanca da ele geçirildi.

        GÖZALTI SAYISI 12'YE ÇIKTI

        Olayın ardından görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, güvenlik kameralarını inceleyen polis, Yasin K. ve Muhammet Okan Kurt'u yaralayan, Gökhan Kılıç'ın ise ölümüne neden olan şüphelinin mekan sahiplerinden Anıl Erşen olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından Eskişehir'e kaçtığı belirlenen Erşen, kendisine yardım ettiği belirlenen 4 kişi ile saklandığı evde gözaltına alındı. Ayrıca olaya karıştığı tespit edilen 6 kişi de Bursa'da gözaltına alındı. Öte yandan taburcu olan Muhammet Okan Kurt ile Güçlü Şamil Erşen'in de gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı, 12'ye yükseldi.

        10 ŞÜPHELİ MAHKEMEYE ÇIKTI

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