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        Sibel'i dövüp, ölümle tehdit eden eski sevgilisi yakalandı

        BURSA'daeskisevgilisi İ.Ş. (50) tarafından dövülüp, ölümle tehdit edilen Sibel Kahraman (33), savcılığa suç duyurusunda bulundu. Burnu kırılan ve yüzünde morluklar oluşan Kahraman, "9 defa yüzüme kafa attı" dedi. Sibel Kahraman'a saldıran eski sevgilisi İ.Ş. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 08:42 Güncelleme: 13.09.2023 - 08:45
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        Sibel'i dövüp, ölümle tehdit eden eski sevgilisi yakalandı
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        Sibel Kahraman, 2013 yılında erkek arkadaşı İ.Ş. ile tanıştı. İkili, uzun süre sevgili oldu ancak geçen yıl, iddiaya göre, Kahraman, İ.Ş. ile görüşmeme kararı aldı. Bunun üzerine İ.Ş., farklı tarihlerde Karaman'ın evine ya da iş yerine giderek, rahatsız etmeye başladı. Son olarak bir arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, 11 Eylül saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden İ.Ş.'nin saldırısına uğradı. Darbedilen Kahraman, hastaneye götürüldü. Yüzünde morluklar, burnunda kırık oluşan Kahraman, darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        'SÜREKLİ SENİ ÖLDÜRÜRÜM DİYORDU'

        Sibel Kahraman, "Kız arkadaşlarımla birlikteydik. Dışarıda, tesadüfen denk geldiğimiz yerlerde, 'Neden buraya geliyorsun' diyordu. Kız arkadaşlarımı da benim yanımda oldukları için tehdit ediyordu. Çıkışta 9 defa yüzüme kafa attı. Dayak olayından sonra hemen kardeşimi aradım ve şikayette bulundum. Hastaneye geldik, raporları aldık ve polise gidip, savcılığa şikayette bulunduk" dedi. İ.Ş.'den sürekli ölüm tehditleri aldığını söyleyen Kahraman, "Bana sürekli 'Kimseyle gezmeyeceksin, kimseyle olmayacaksın, seni öldürürüm, gittiğim yerlere gelme' diyordu" diye konuştu.

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