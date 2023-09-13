Tartıştığı yeğenini 13 el ateş edip öldürdü

Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Hocaköy Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Dayı Hayrullah A., arkadaşı Serdar E.'yi de yanına alıp, 16 ALU 345 plakalı hafif ticari araçla yeğeni Engin Yılmaz ile ormanda buluştu. Engin Yılmaz'a ait 16 AYT 715 plakalı aracın içinde dayı ve yeğen arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran dayı, yeğenine ateş etti. Engin Yılmaz kanlar içinde otomobilde kalırken, dayısı Hayrullah A., arkadaşı Serdar E. ile birlikte hafif ticari araca binip kaçtı.

13 BOŞ KOVAN