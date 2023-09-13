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        Tartıştığı yeğenini 13 el ateş edip öldürdü

        BURSA'nınİnegölilçesinde, Hayrullah A. (41), tartıştığı yeğeni Engin Yılmaz'ı (35) tabancayla vurdu. Silahtan ateşlendiği belirlenen 13 mermiden 3'ü başına isabet eden Engin Yılmaz yaşamını yitirdi. Cinayet şüphelisi firarinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 15:51 Güncelleme: 13.09.2023 - 15:55
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        Tartıştığı yeğenini 13 el ateş edip öldürdü
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        Olay, saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Hocaköy Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Dayı Hayrullah A., arkadaşı Serdar E.'yi de yanına alıp, 16 ALU 345 plakalı hafif ticari araçla yeğeni Engin Yılmaz ile ormanda buluştu. Engin Yılmaz'a ait 16 AYT 715 plakalı aracın içinde dayı ve yeğen arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Silahını çıkaran dayı, yeğenine ateş etti. Engin Yılmaz kanlar içinde otomobilde kalırken, dayısı Hayrullah A., arkadaşı Serdar E. ile birlikte hafif ticari araca binip kaçtı.

        13 BOŞ KOVAN

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