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        Kazada ölen Meryem Büşra ve karnındaki bebeği için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı

        İSTANBUL'un Fatihilçesinde, İETTotobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 4,5 aylık hamile Meryem Büşra Levent (30), memleketi Bursa'da toprağa verildi. Ayasofya-i Kebir Camisi İmam-Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Meryem Büşra ve karnındaki bebeği için ayrı ayrı cenaze namazı kıldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 18:47 Güncelleme: 13.09.2023 - 18:50
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        Kazada ölen Meryem Büşra ve karnındaki bebeği için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı
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        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Adnan Menderes Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Yasin Levent'in kullandığı motosiklet, önlerinde duran İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Yasin Levent düşerek yaralanırken, motosikletin arkasındaki 4,5 aylık hamile eşi Meryem Büşra Levent ise savrularak İETT otobüsünün altına girdi. İhbarla kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadını otobüsün altından çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Büşra Levent, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ANNE VE DOĞMAMIŞ ÇOCUĞU İÇİN AYRI AYRI CENAZE NAMAZI KILINDI

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