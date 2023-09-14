Tartıştığı yeğenini ormana götürüp öldürmüştü; 4 şüpheli adliyede BURSA'nınİnegölilçesinde, tartıştığı Engin Yılmaz'ı (35), götürdükleri ormanda tabancayla başından vurarak öldüren dayısı Hayrullah A. (41) ile olaya karışan halasının çocukları Mehmet E., Serkan E. ve Serdar E., geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelekle adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında ilçeye bağlı Hocaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Engin Yılmaz, tartıştığı dayısı Hayrullah A. ve halasının çocukları Mehmet E. ve Serkan E. tarafından 16 AYT 715 plakalı otomobille ormana getirildi. Otomobilde konuşan Yılmaz ile dayısı Hayrullah A. arasında burada da tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahını çıkaran Hayrullah A., otomobilde yeğenine peş peşe ateş etti. Mehmet E. ve Serkan E., kardeşleri Serdar E.'yi arayıp kendilerini bulundukları yerden almasını söyledi.

13 BOŞ KOVAN

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, başına 3 mermi isabet ettiği tespit edilen Engin Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, alanda 13 boş kovan tespit edildi.

Görgü tanıklarının ifadelerine başvurup güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 16 ALU 345 plakalı hafif ticari araçla kaçtığını belirledi. Kent merkezinde devriye gezen polis ekipleri, aracı fark etti. Polis, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı aracı takibe aldı. Yaklaşık 2 kilometre sonra polis ekiplerinin önünü kestiği hafif ticari araç durduruldu. Sürücü Serdar E., ekiplerce gözaltına alındı. Serdar E.'nin ifadesinden yola çıkan ekipler, Hayrullah A., Mehmet E. ve Serkan E.'yi de ormanda yakalayıp gözaltına aldı.

BORÇ MESELESİ İDDİASI

Engin Yılmaz'ın, dayısı Hayrullah A. ve halasının çocukları Mehmet E. ile Serkan E.'den sürekli borç para aldığı, borcunu geri ödemediği öne sürüldü. Son çıkan tartışmanın ardından ise Hayrullah A., Mehmet E. ve Serkan E.'nin Engin Yılmaz'ı alıp ormana getirdiği, burada kavgada Hayrullah A.'nın tabancayla yeğenini vurarak öldürdüğü belirlendi.