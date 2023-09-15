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        Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direği ile 2 araca çarptı; aydınlatma direği yoldan geçen otomobilin üzerine devrildi

        BURSA´da,sürücüsününkontrolünden çıkan otomobil önce aydınlatma direğine ardından bir apartmanın otoparkında park halindeki iki hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen aydınlatma direği ise seyir halindeki başka bir otomobilin üzerine devrildi. Kaza, saat 03.00 sıralarında Yıldırım ilçesi, Erikli Mahallesi, Ankara Yolu Caddesi´nde meydana geldi. Kent merkezinden Ankara istikametine seyreden Ceylan Devlet idaresindeki 16 APV 103 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce yol kenarındaki aydınlatma direğine ardından da bir apartmanın otoparkında park halinde bulunan 16 BBV 989 ile 16 EA 956 plakalı iki hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği ise aynı önde seyreden Ali A. idaresindeki 16 ARL 678 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü Ceylan Devlet yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ceylan Devlet, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi."ARACIM DAHA BİN 500 KİLOMETREDEYDİ"Olay yerine gelen 16 BBV 989 plakalı hafif ticari aracın sahibi Selim Üçer, aracını yeni aldığını belirterek "Aracım burada park halindeydi. Aracım daha bin 500 kilometredeydi, 20 Nisan tarihinde satın almıştım. İyi ki ben burada yoktum, iyi ki aracın başında değildim. 5 ay önce burada yine yoldan çıkan bir otomobil park halindeki araca çarptı. Buraya bir bariyer yapılması gerekiyor. Burada insan olabilirdi. Aracın içinde ben veya çocuklarım olabilirdi." dedi.Otomobiliyle seyir halindeyken üzerine aydınlatma direği devrilen Ali A. ise "Bir araç önümden çok hızlı bir şekilde ve sık sık şerit değiştirerek gidiyordu. Orta şeritten sağ şeride çok keskin bir dönüş yaptı, aydınlatma direğine ve park halindeki araçlara vurdu. Ben de arkasındaydım, aydınlatma direği de benim aracımın üzerine düştü." dedi.Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 07:30 Güncelleme: 15.09.2023 - 07:35
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        Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direği ile 2 araca çarptı; aydınlatma direği yoldan geçen otomobilin üzerine devrildi
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