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        6 kişinin öldüğü sahte içki davasının sanığı, `Bunları sevdiklerime vereceğim´ demiş

        BURSA´da14kişinin zehirlenip, 6'sının öldüğü sahte içki olayında 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı, her bir sanık için ayrı olmak üzere toplam 6 kez ömür boyu müebbet hapis cezası istenen davanın tek tutuklu sanığı olan ve kendisi de zehirlenenler içinde bulunan Kamil Cihat İşcen (52),  "Hakim bey, ben sahte içkiyi sadece kullandım. Satmadım. Ticaretini yaptığımı ispat etsinler hakkımda istenilen tüm cezaya şimdiden razıyım" dedi. Tanık İbrahim Ç., ise sanığın sahte içki sattığını söyleyip, "O gün ormana giderken elinde içinde sahte alkol olan pet şişeler vardı. 'Bunları sevdiklerime vereceğim' dedi.  Şu anda sevdikleri öldü" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:45 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:50
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        6 kişinin öldüğü sahte içki davasının sanığı, `Bunları sevdiklerime vereceğim´ demiş
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        Olay, geçen yıl kasım ayında merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan Şakir Çelik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece (60), Fuat İşcen (49), Kamil Cihat İşcen, Erhan Seper (67), Mahmut Akça, Murat K. (57), Bülent D. (45), Ramazan Ç. (49), Fatih U., Suriye uyruklu Basem M., Celal T. ve M.A. ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şakir Çelik, Erol Oktay, Necip Cece, Fuat İşçen, Mahmut Akça ve Erhan Seper yaşamını yitirirken, diğerleri ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında metil alkolü İzmir´den Bursa´ya gönderdiği tespit edilen Oktay Yüce (44), Bursa´da sahte içkiyi sattığı belirlenen Raif Aytaç Uzcan (46) ile taburcu olduktan sonra gözaltına alınan, ölenlerden Fuat İşcen´in ağabeyi Kamil Cihat İşcen tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen 6 aylık soruşturma sonunda, tutuklu 3 sanık hakkında `kasten öldürme´ suçundan, her bir sanık için ayrı olmak üzere, ölen her bir kişi için 6´şar kez ömür boyu hapis cezası istemiyle 9´uncu Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Yargılama sürerken tutuklu sanıklardan Oktay Yüce ile Raif Aytaç Uzcan tahliye edildi.

        `SAHTE İÇKİLERİ VERDİĞİ SEVDİKLERİ ÖLDÜ´

        1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Kamil Cihat İşcen ile tarafların avukatları ile ölenlerin yakınlarının hazır bulunduğu duruşmada tanık olarak dinlenen İbrahim Ç., "Ben, Kamil Cihat İşcen'i ölüm olaylarının yaşandığı gün ormana giderken gördüm. Elinde, içinde yaptığı sahte içkilerle dolu olan pet şişeler vardı. Bunları satacaktı. Bana, 'Bunları sevdiklerime vereceğim' dedi. Şu an sevdikleri öldü" diye konuştu.

        Davanın tek tutuklu sanığı Kamil Cihat İşcen ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Sahte içki kullandığı için gözlerinin yüzde 60'ının görmediğini söyleyen İşcen, "Hakim bey, ben, sahte içki yapıp satmadım. Ama içtim. Bunu kabul ediyorum. Ayrıca mağdurum. Çünkü, sahte içkiden dolayı gözlerim yüzde 60 oranında görmüyor. Tahliyemi istiyorum. Buradan açıkça söylüyorum. Satmadım. Ticaretini yaptığımı ispat etsinler hakkımda istenilen tüm cezaya şimdiden razıyım" dedi.

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