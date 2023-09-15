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        Harçlık vermediği yeğeni tarafından öldürülen kadın, toprağa verildi

        BURSA'da,kendisindenharçlık isteyen yeğeni Yiğit B. (24) tarafından olumsuz yanıt verince bıçaklanarak öldürülen Safiye Vardar (45), toprağa verildi. Yiğit B.´nin boğazını kestiği babaannesi Sabriye Balaban'ın (71) tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 14:26 Güncelleme: 15.09.2023 - 14:30
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        Harçlık vermediği yeğeni tarafından öldürülen kadın, toprağa verildi
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        Olay, dün saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Çambir Sokak´ta bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Yiğit B., halası Safiye Vardar ile babaannesi Sabriye Balaban'dan harçlık istedi. Annekız olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yiğit B., mutfaktan aldığı bıçakla halası ve babaannesine saldırdı. Anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Yiğit B. ise kaçtı.

        Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine binada oturanlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Safiye Vardar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Boğazı kesilen ve durumu ağır olan Sabriye Balaban ise ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sabriye Balaban'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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