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        Alacaklısı tarafından sırtından bıçaklandı; o anlar kamerada

        BURSA´nınİnegölilçesinde alacaklısı Rüstem B. (49) tarafından sırtından bıçaklanan Okan B. (29) yaralandı. Kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:26 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:30
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        Alacaklısı tarafından sırtından bıçaklandı; o anlar kamerada
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        Olay, saat 11.30 sıralarında Cuma Mahallesi Uzun Sokak´ta meydana geldi. Rüstem B., alacaklı olduğu Okan B. ile karşılaşınca parasını istedi. İkili arasından çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Rüstem B., Okan B.'yi sırtından bıçakladı. Okan B., arkadaşları tarafından özel otomobille İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye amınan Okan B.´nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

        Olayın ardından kaçan Rüstem B. ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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