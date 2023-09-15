Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Tramvaya ateş eden şüpheli, 150 kameradaki görüntüler izlenip yakalandı

        BURSA'da,tramvayasilahla ateş eden Bilal Koyuncu (41), polis ekiplerince 150 güvenlik kamerasındaki 800 saatlik görüntü izlenerek yakalandı. Olay anında alkollü olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını iddia eden şüpheli tutuklandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:35 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tramvaya ateş eden şüpheli, 150 kameradaki görüntüler izlenip yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Olay, 9 Eylül'de saat 06.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşı Baran E. ile cadde üzerinde yürüyen Bilal Koyuncu, belinden çıkardığı silahla yanından geçen tramvaya ateş etti. Camın kırık olduğunu gören vatmanın ihbarıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tramvayın camına kurşun isabet ettiğini belirledi. Bunun üzerine tramvay hattı üzerindeki 150 güvenlik kamerası incelemeye alındı. 800 saatlik görüntüyü izleyen ekipler, şüphelinin Bilal Koyuncu olduğunu tespit etti. Koyuncu ile arkadaşı Baran E., polis ekiplerince evlerine düzenlenen operayonla gözaltına alındı. İfadesinde alkollü olduğunu, ateş açtığını ve o anları hatırlamadığını söyleyen Bilal Koyuncu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'olası kastla adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Arkadaşı Baran E. ise serbest bırakıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktaları
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        2.8 milyon dolarlık anlaşma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek ders ve burs müjdesi
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Özgür Özel adaylığını açıkladı
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Madeleine McCann soruşturmasına kötü haber
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        Devlet hastanesinde sahte hemşire!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        "Sonunda rahat ettin mi?" Bir annenin kahreden feryadı!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Eris varyantı Türkiye'de
        Eris varyantı Türkiye'de
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Enkazdan 128 saat sonra çıkmıştı! O bebekten haber var!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt
        Dev hedef: 15'te 15!
        Dev hedef: 15'te 15!
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Kötü alışkanlıklarının kurbanı oldu
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Süper Lig'in en pahalı 11'i
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        Otomotivde 2 yıllık 'filo' dönemi
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        3 büyük otomotiv üreticisine grev şoku
        Konut satış rakamları açıklandı
        Konut satış rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Bursa'da hareket halindeki tramvaya tabancayla ateş eden zanlı tutuklandı
        Bursa'da hareket halindeki tramvaya tabancayla ateş eden zanlı tutuklandı
        Alacaklısı tarafından sırtından bıçaklandı; o anlar kamerada
        Alacaklısı tarafından sırtından bıçaklandı; o anlar kamerada
        Harçlık vermediği yeğeni tarafından öldürülen kadın, toprağa verildi
        Harçlık vermediği yeğeni tarafından öldürülen kadın, toprağa verildi
        Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Bursa'da bin polisle düzenlenen şafak operasyonunda 106 zanlı yakalandı
        Bursa'da bin polisle düzenlenen şafak operasyonunda 106 zanlı yakalandı
        Bursa'da, bin polisin katıldığı operasyonda 106 gözaltı
        Bursa'da, bin polisin katıldığı operasyonda 106 gözaltı