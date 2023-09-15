Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa´da otomobiller çarpıştı; 2 yaralı

        BURSA'dasürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek başka bir otomobille çarpıştı. Araç sürücülerinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 16:13 Güncelleme: 15.09.2023 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa´da otomobiller çarpıştı; 2 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kaza saat 01.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Barış Caddesi´nde meydana geldi. Songül G.´nin (23) direksiyon kontrolünü yitirdiği 16 BAA 681 plakalı otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek, Furkan Y.´nin (22) kullandığı 01 ALS 287 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Furkan Y. taburcu edilirken, Songül G.'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Tramvaya ateş eden şüpheli, 150 kameradaki görüntüler izlenip yakalandı
        Tramvaya ateş eden şüpheli, 150 kameradaki görüntüler izlenip yakalandı
        Bursa'da hareket halindeki tramvaya tabancayla ateş eden zanlı tutuklandı
        Bursa'da hareket halindeki tramvaya tabancayla ateş eden zanlı tutuklandı
        Alacaklısı tarafından sırtından bıçaklandı; o anlar kamerada
        Alacaklısı tarafından sırtından bıçaklandı; o anlar kamerada
        Harçlık vermediği yeğeni tarafından öldürülen kadın, toprağa verildi
        Harçlık vermediği yeğeni tarafından öldürülen kadın, toprağa verildi
        Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Bursa'da bin polisle düzenlenen şafak operasyonunda 106 zanlı yakalandı
        Bursa'da bin polisle düzenlenen şafak operasyonunda 106 zanlı yakalandı