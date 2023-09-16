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        BURSA'DA, OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 01:43 Güncelleme: 16.09.2023 - 01:43
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        BURSA'DA, OTOMOBİLLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ
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        BURSA´nınİnegölilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Yunus Emre Kurucan (18), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Esentepe Mahallesi´nde meydana geldi. Esenler Caddesi´nde ilerleyen Yunus Emre Kurucan yönetimindeki 16 BEP 744 plakalı motosiklet, Bağlar Sokak´tan çıkan Şükran T. (49) yönetimindeki 16 AIM 555 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşerek sürüklenen sürücü Kurucan, 34 HS 7560 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler yaralının yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verildi. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kurucan, İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yunus Emre Kurucan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kurucan´ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan Şükran T.´nin emniyete götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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