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        Hırsızlık şüphelileri kaçarken, kullandıkları elektrikli bisiklet devrildi

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde nalbur dükkanının önündeki teller, elektrikli bisikletle gelen 2 kişi tarafından çalındı. Şüpheliler kaçarken bisiklet devrilirken, o anlar kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 15:41 Güncelleme: 16.09.2023 - 15:45
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        Hırsızlık şüphelileri kaçarken, kullandıkları elektrikli bisiklet devrildi
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde nalbur dükkanının önündeki teller, elektrikli bisikletle gelen 2 kişi tarafından çalındı. Şüpheliler kaçarken bisiklet devrilirken, o anlar kameraya yansıdı.

        Olay, saat 07.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi´nde meydana geldi. İki şüpheli, elektrikli bisikletle geldikleri nalbur dükkanının önündeki 2 bin lira değerindeki 50 kilo ağırlığındaki telleri aldı. Şüpheliler kaçarken elektrikli bisiklet devrildi. Yerden kaldırdıkları elektrikli bisiklete binen şüpheliler tellerle uzaklaştı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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