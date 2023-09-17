Nurgül, kendisini öldürüp intihar eden sevgilisi ile 1 ay önce tanışmış BURSA'da,sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülen Nurgül Demir´in (38), cinayetin ardından intihar eden Tuncay Şener (35) ile 1 ay önce tanıştığı ortaya çıktı.

BURSA'da,sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülen Nurgül Demir´in (38), cinayetin ardından intihar eden Tuncay Şener (35) ile 1 ay önce tanıştığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Altıparmak Sokak'taki 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Nurgül Demir ile evine gelen sevgilisi Tuncay Şener arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce, Şener yanında getirdiği tabancayla Demir'i başından vurdu. Ardından da aynı silahla başına ateş edip, intihar etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir ile Şener'in cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İSTANBUL´DA TOPRAĞA VERİLECEK

Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, Nurgül Demir´in cenazesinin İstanbul Silivri Yeni Alipaşa Mezarlığı´nda, Tuncay Şener´in ise Bursa´da Hamitler Köy Mezarlığı´nda toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gece kulüplerinde garsonluk ve lokantalara ev yemekleri ile tatlı siparişi yaparak geçimini sağlayan Nurgül Demir´in, kendisini öldürüp intihar eden Tuncay Şener ile 1 ay önce arkadaş ortamında tanıştığı öğrenildi. 2013 yılında Bursalı bir iş insanı ile olan ilişkisinden kızı E.E.K.´yi (10) dünyaya getiren Demir´in alkol problemi olduğu ve kızının velayetinin bu nedenle uzun süredir babası tarafından alınmak istediği de belirtilirken, çocuk olayın ardından babasına teslim edildi.