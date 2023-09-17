Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Nurgül, kendisini öldürüp intihar eden sevgilisi ile 1 ay önce tanışmış

        BURSA'da,sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülen Nurgül Demir´in (38), cinayetin ardından intihar eden Tuncay Şener (35) ile 1 ay önce tanıştığı ortaya çıktı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 13:35 Güncelleme: 17.09.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nurgül, kendisini öldürüp intihar eden sevgilisi ile 1 ay önce tanışmış
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da,sevgilisi tarafından başından vurularak öldürülen Nurgül Demir´in (38), cinayetin ardından intihar eden Tuncay Şener (35) ile 1 ay önce tanıştığı ortaya çıktı. 

        Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Altıparmak Sokak'taki 6 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Nurgül Demir ile evine gelen sevgilisi Tuncay Şener arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce, Şener yanında getirdiği tabancayla Demir'i başından vurdu. Ardından da aynı silahla başına ateş edip, intihar etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir ile Şener'in cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        İSTANBUL´DA TOPRAĞA VERİLECEK

        Cenazeler otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, Nurgül Demir´in cenazesinin İstanbul Silivri Yeni Alipaşa Mezarlığı´nda, Tuncay Şener´in ise Bursa´da Hamitler Köy Mezarlığı´nda toprağa verileceği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gece kulüplerinde garsonluk ve lokantalara ev yemekleri ile tatlı siparişi yaparak geçimini sağlayan Nurgül Demir´in, kendisini öldürüp intihar eden Tuncay Şener ile 1 ay önce arkadaş ortamında tanıştığı öğrenildi. 2013 yılında Bursalı bir iş insanı ile olan ilişkisinden kızı E.E.K.´yi (10) dünyaya getiren Demir´in alkol problemi olduğu ve kızının velayetinin bu nedenle uzun süredir babası tarafından alınmak istediği de belirtilirken, çocuk olayın ardından babasına teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Binlerce kişi hayatını kaybetti: Sel böyle gelmiş!
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        Van'da feci kazada 5 kaçak göçmen öldü, 7'si polis 26 kişi yaralandı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        TÜED Genel Başkanı Ergün, "Cumhuriyet İkramiyesi" talebini açıkladı
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        112 Acil Çağrı Merkezi'ni arama nedenleri şoke etti!
        Arslantepe Höyüğü'nde heyecanlandıran gelişme
        Arslantepe Höyüğü'nde heyecanlandıran gelişme
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        Sitelerde ikinci araca ücret alınabilir mi?
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        Müşteri kılığına giren polis katil zanlısını yakaladı
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        "Gezegenin sayılı golcülerinden"
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Askerlik hayaliyle mide ameliyatı oldu, ölümden döndü
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        Dev maçta muhtemel 11'ler!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        İşte İsmail Kartal'ın 11!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları

        Benzer Haberler

        2. Bursa Gastronomi Festivali'nde Mustafa Ceceli sahne aldı
        2. Bursa Gastronomi Festivali'nde Mustafa Ceceli sahne aldı
        Karacabey Belediyespor - Adıyaman FK: 0-1
        Karacabey Belediyespor - Adıyaman FK: 0-1
        Bursa'da, arının soktuğu kadın öldü
        Bursa'da, arının soktuğu kadın öldü
        Borç- alacak kavgasında sırtından bıçaklamıştı; tutuklandı
        Borç- alacak kavgasında sırtından bıçaklamıştı; tutuklandı
        2. Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi
        2. Bursa Gastronomi Festivali'nde "Baklava Yeme Yarışması" düzenlendi
        Tartıştığı sevgilisini, 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürüp, intihar e...
        Tartıştığı sevgilisini, 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürüp, intihar e...