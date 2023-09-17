Bursa'da orman yangını
BURSA'nınKestelilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 2 helikopter ile müdahale ediliyor.
Giriş: 17.09.2023 - 19:17 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:20
BURSA'nınKestelilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 2 helikopter ile müdahale ediliyor.
Yangın saat 17.30 sıralarında çimento fabrikasının yanındaki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan müdahale sürerken, 2 helikopter de söndürme çalışmalarına destek veriyor.