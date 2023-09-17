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        Bursa'da orman yangını

        BURSA'nınKestelilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:17 Güncelleme: 17.09.2023 - 19:20
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        Bursa'da orman yangını
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        BURSA'nınKestelilçesinde orman yangını çıktı. Yangına 2 helikopter ile müdahale ediliyor.

        Yangın saat 17.30 sıralarında çimento fabrikasının yanındaki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan müdahale sürerken, 2 helikopter de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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