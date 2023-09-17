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        Bursa'da orman yangını (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 19:55 Güncelleme: 17.09.2023 - 20:00
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        Bursa'da orman yangını (2)
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        KONTROLALTINAALINDI

        Bursa'nın Kestel ilçesinde Çimento Fabrikası yanında çıkan orman yangını, 150 personelin müdahalesiyle alevler yerleşim alanına yaklaşmadan 2 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 8 araç 20 personel, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 13 araç 30 personel ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri karadan, 1 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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