Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İSTANBUL- BURSA- İZMİR OTOYOLU'NDA DİNAMİT YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; YOL TRAFİĞE KAPATILDI

        İSTANBUL-Bursa- İzmir Otoyolu´nda maden ocağına dinamit taşıyan kamyon, sebze yüklü kamyonetle çarpıştıktan sonra devrildi. Kaza sırada kamyonda bulunan dinamitlerin yola savrulması nedeniyle İzmir istikameti ulaşıma kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 01:46 Güncelleme: 18.09.2023 - 01:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        İSTANBUL- BURSA- İZMİR OTOYOLU'NDA DİNAMİT YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ; YOL TRAFİĞE KAPATILDI
        ABONE OL
        ABONE OL

        İSTANBUL-Bursa- İzmir Otoyolu´nda maden ocağına dinamit taşıyan kamyon, sebze yüklü kamyonetle çarpıştıktan sonra devrildi. Kaza sırada kamyonda bulunan dinamitlerin yola savrulması nedeniyle İzmir istikameti ulaşıma kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu, Nilüfer ilçesi, Doğanköy mevkisinde meydana geldi. Bursa´dan İzmir istikametine maden ocağında kullanılmak üzere dinamit taşıyan sürücüsü ve plakası açıklanmayan kamyon, önünde giden Naci A. yönetimindeki 16 EJL 05 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyon devrilirken, kasasında bulunan dinamitler yola saçıldı. Kontrolden çıkan kamyonet ise bariyerlere çarparak durabildi.

        Sürücülerin hafif şekilde yaralandığı kazadan sonra ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, otoyolu ulaşıma kapatırken, sağlık ekipleri de sürücülere ayakta müdahale etti. Yola savrulan dinamitler kontrollü şekilde toplanırken, araçlar ise polis tarafından alternatif güzergahlara yönlendirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

        Görüntü Dökümü

        --------------------------------

        -Olay yerinden detay

        -Bomba uzmanı polislerden detay

        -Yola saçılan dinamitlerden detay

        -Araç trafiği detay

        DHA-Gündem - Türkiye-Bursa / Merkez - İsmail Hakkı SEYMEN

        2023-09-18 01:45:48

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yoğun diplomasi trafiği başladı
        Yoğun diplomasi trafiği başladı
        Taziye evinden dönerken kaza: 3 ölü
        Taziye evinden dönerken kaza: 3 ölü
        Kartal 'Fırtına'ya tutuldu!
        Kartal 'Fırtına'ya tutuldu!
        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza!
        Anadolu Otoyolu'nda feci kaza!
        Yolcunun saçını yakan kişi ifade verdi
        Yolcunun saçını yakan kişi ifade verdi
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        Fenerbahçe'den 10'da 10!
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        'Kara Mamba' kaçarken yakalandı
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        "Oyunsuz ama dörtte dört"
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        Beton parçaları arabanın üstüne düştü
        Alanya'da orman yangını
        Alanya'da orman yangını
        Kuntz yerine kim gelecek?
        Kuntz yerine kim gelecek?
        4-4'lük Fener!
        4-4'lük Fener!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        Zeynep Oya Kaya hayatını kaybetti
        "Malumun ilamı oldu"
        "Malumun ilamı oldu"
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Facia 240 km hızla geldi: Can kayıpları var
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Stefan Kuntz dönemi sona erdi!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Son 53 yılda 2'nci kez yaşandı!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen

        Benzer Haberler

        Bahçedeki yangına müdahale ederken dumandan zehirlenen kişi öldü
        Bahçedeki yangına müdahale ederken dumandan zehirlenen kişi öldü
        İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu'nda dinamit yüklü kamyon devrildi; yol trafi...
        İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu'nda dinamit yüklü kamyon devrildi; yol trafi...
        Bursa'da dinamit yüklü kamyonun devrilmesi sonucu İzmir güzergahı ulaşıma k...
        Bursa'da dinamit yüklü kamyonun devrilmesi sonucu İzmir güzergahı ulaşıma k...
        Bursa'da düğünde havaya ateş açan kişiye ve düğün sahibine para cezası
        Bursa'da düğünde havaya ateş açan kişiye ve düğün sahibine para cezası
        Bahçesindeki otları temizlerken, çıkan yangında hayatını kaybetti
        Bahçesindeki otları temizlerken, çıkan yangında hayatını kaybetti
        2. Bursa Gastronomi Festivali'nde "En Fazla Börek Yeme Yarışması" düzenlend...
        2. Bursa Gastronomi Festivali'nde "En Fazla Börek Yeme Yarışması" düzenlend...