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        10 gün arayla evlenme kararı alan kız kardeşler, aynı düğünle dünyaevine girdi

        BURSA'dayaşayan Kübra (28) ve Tuğba Karayaka (27) kardeşler, 10 gün arayla evlilik kararı aldı. Anneleri Firdevs Karayaka'nın (48), "Düğününüzü aynı gün ve birlikte yapalım, unutulmaz bir anı olur" teklifini kabul eden kardeşler, aynı törenle dünyaevine girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 11:16 Güncelleme: 18.09.2023 - 11:20
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        10 gün arayla evlenme kararı alan kız kardeşler, aynı düğünle dünyaevine girdi
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        BURSA'dayaşayan Kübra (28) ve Tuğba Karayaka (27) kardeşler, 10 gün arayla evlilik kararı aldı. Anneleri Firdevs Karayaka'nın (48), "Düğününüzü aynı gün ve birlikte yapalım, unutulmaz bir anı olur" teklifini kabul eden kardeşler, aynı törenle dünyaevine girdi.

        Sosyal medyada 2 yıl önce tanışan Kübra Karayaka ile Oğuz Zaman (27) evlilik kararı aldı. Çift söz ve nişan törenlerinin ardından düğün tarihlerini de belirledi. Kübra Karayaka'nın kardeşi Tuğba Karayaka da 2 yıl önce çalıştığı marketin yakınındaki kuaförde çalışan Muhammet Diner (25) ile evlilik kararı aldı. Anne Firdevs Karayaka, 10 gün arayla düğün kararı veren kızlarına, "Düğününüzü aynı gün ve birlikte yapalım. Hem unutulmaz bir anı olur hem de daha çok eğlenirsiniz" teklifi yaptı. Teklifi, eşlerinin de onayıyla kabul eden kız kardeşler, çifte düğün töreniyle dünyaevine girdi.

        'ANNEMİZİN KARARIYDI'

        Kübra Karayaka, düğünle ilgili, "Biz Instagram üzerinden tanıştık. Annemin kararıydı, 'Daha eğlenceli olur' dedi. 2 yıldır konuşuyoruz, 2 yılın sonunda da evleniyoruz, mutluyuz" derken, kardeşi Tuğba Karayaka ise ilk başta annesinin teklifine çok sıcak bakmadığını belirterek, "Eşim, Düzce'den Bursa´ya çalışmaya gelmişti. Benim çalıştığım marketle onun iş yeri yakın olduğu için sürekli alışverişe geliyordu. Bir gün yanlış ürün vermiştim ona, sonrasında iptal için gelmişti. Ben de çok yoğun olduğumu iptal işlemini yapamayacağımı söylemiştim. Ardından gitmişti kendisi. Ben de Instagram'dan ekledim. Buradaki kuaför olduğu için bulmuştum. 'Kusura bakmayın' yazmıştım. O şekilde konu açıldı. Düğün fikrini annem söyledi. Aslında ben biraz istemedim. 'Ayrı ayrı olsun' dedim. Sonra ablamla anlaştık, güzel olur, dolu dolu olur dedik" ifadelerini kullandı.

        'BAŞTA ŞAŞIRDIK, SONRA HOŞUMUZA GİTTİ'

        Damat Oğuz Zaman, karar aldıkları için mutlu olduğunu belirterek, "İlk başta şaşırdım. Eşim Kübra istediği için, biz de sorun yapmadık" derken, damat Muhammet Diner de "Bu fikri annem sundu ortaya, bizim de hoşumuza gitti. Bu şekilde karar aldık" diye konuştu.

        Firdevs Karayaka ise kızlarını aynı gün evlendirmenin gururunu yaşadığını söyleyerek, "İkisi aynı anda evlenirse daha iyi olur diye düşündüm. Ayrı ayrı olmasın dedim. Böyle daha güzel oldu. Çok zor ama çok da gurur verici bir şey" ifadelerini kullandı.

        Gelinler ve damatlar, en özel günlerinde birlikte olmanın heyecanını yaşarken, salonun işletmecileri Necati Demir ile Murat Köse ise "Yıllardır düğün salonu işletmecisiyiz. Hayatımızda ilk defa böyle çifte düğüne denk geldik, çok şaşırdık. Cesaret meselesi, arkadaşlarımızı kutluyoruz" dedi.

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