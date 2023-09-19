Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
BURSA'dauyuşturucu satıcılarına yönelik, şafak vakti helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
BURSA'dauyuşturucu satıcılarına yönelik, şafak vakti helikopter destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde ve Mustafakemalpaşa ilçesinde, önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda personelin katıldığı operasyonda özel harekat polisleri koçbaşıyla kapıları kırarak evlere girdi.
Havadan helikopterin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.