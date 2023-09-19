Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        TIR, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı; 2 şoför öldü

        BURSA'daTIR, arıza nedeniyle sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği TIR´a, ardından da yolcu otobüsüne çarptı. Kazada TIR şoförleri ölürken, otobüsteki 4 yolcu ise hafif yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:44 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı; 2 şoför öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'daTIR, arıza nedeniyle sürücüsünün emniyet şeridine park ettiği TIR´a, ardından da yolcu otobüsüne çarptı. Kazada TIR şoförleri ölürken, otobüsteki 4 yolcu ise hafif yaralandı.

        Kaza, saat 07.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu Karahıdır mevkisinde meydana geldi. Ankara yönünden Bursa yönüne giden Resul Çakır (29) idaresindeki 16 ARS 042 plakalı TIR, Neşri Atlay´ın (68) arıza nedeniyle emniyet şeridinde park ettiği 68 AAZ 726 plakalı TIR'a, ardından da savrulup aynı yöne giden S.S. yönetimindeki Kamil Koç firmasının 42 DLH 42 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

        İhbarla bölgeye jandarma, bölge trafik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR´ını tamir etmek için inen Neşri Atlay´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer TIR'ın şoförü Resul Çakır da ilk müdahalesinin ardından, ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        Otobüsteki 4 yolcunun da hafif yaralandığı kaza nedeniyle çevre yolunda trafik, kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

        Neşri Atlay´ın cenazesinin memleketi Aksaray´da, 2 çocuk babası Resul Çakır´ın ise Bursa´nın Gemlik ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. 

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Öldürdüğü arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        O fotoğrafın detayı ortaya çıktı!
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dekan yardımcısını bıçaklamıştı! Kız öğrencinin ifadesi ortaya çıktı!
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği

        Benzer Haberler

        Bursa'da iki tır ve otobüsün karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Bursa'da iki tır ve otobüsün karıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        3 kurşunla öldürdüğü ev arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış
        3 kurşunla öldürdüğü ev arkadaşının kafasını kesip buzdolabında saklamış
        Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
        Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
        Bursa'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
        Bursa'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
        Lastiği patlayan otomobil, şarampole uçtu: 4 yaralı
        Lastiği patlayan otomobil, şarampole uçtu: 4 yaralı
        Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
        Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü