Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu; 88 gözaltı (2)

88ŞÜPHELİYAKALANDI

Bursa'da, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği şafak operasyonuyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından `Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama´ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında; Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 140 şüpheliye yönelik olarak 19.09.2023 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 88 şüpheli yakalanmış olup, 43 şüpheli cezaevinde bulunmaktadır. Yakalanan şüphelilerin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde adli işlemleri, 9 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda; 10 gram metamfetamin, 70 gram esrar, 2 kök kenevir, 6 adet tabanca, 293 adet fişek, 2 adet tüfek, 4 adet kartuş, 2 adet hassas terazi ele geçirilmiştir ele geçirilmiştir. Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı´nca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."