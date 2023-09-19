Tartıştığı sürücüyü çocuğunun yanında bıçakla kovalayan şüpheli, `Bir anlık sinirle´ yapmış BURSA'nınİnegöl ilçesinde hasarlı kaza sonrası otomobilinin kapısını tekmeleyen diğer araç sürücüsü Abdulhalim S.´yi (20), bıçakla kovalayan Fatih Mazlum (35), tutuklandı. Mazlum´un, otomobilinin ön koltuğunda oturan çocuğun da şahit olduğu olayı, "Bir anlık sinirle yaptım" dediği öğrenildi.

BURSA'nınİnegöl ilçesinde hasarlı kaza sonrası otomobilinin kapısını tekmeleyen diğer araç sürücüsü Abdulhalim S.´yi (20), bıçakla kovalayan Fatih Mazlum (35), tutuklandı. Mazlum´un, otomobilinin ön koltuğunda oturan çocuğun da şahit olduğu olayı, "Bir anlık sinirle yaptım" dediği öğrenildi.

Olay, 17 Eylül´de Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Fatih Mazlum idaresindeki otomobil, aynı yöne giden Abdulhalim S. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından Abdulhalim S., Fatih Mazlum´un otomobilinin kapısını tekmeledi. Aracından inen Mazlum ise elinde bıçakla Abdulhalim S.'nin üzerine yürüdü. Abdulhalim S., kendisini takip eden Fatih Mazlum´dan kaçarak kurtuldu.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kaza sonrası sürücülerin kavga ettiği, Fatih Mazlum´un bıçakla diğer sürücüyü kovaladığı görüldü. Çevredekiler, Fatih Mazlum´a tepki gösterirken, o anda olay yerinde olan çocukların 'Polisi arayın' diye yardım istemeleri de görüntülere yansıdı. Bıçakla etrafa tehditler savuran Fatih Mazlum´un otomobilinin ön koltuğunda oturan çocuğunun da yaşananları korkuyla izlediği görüldü.

Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Fatih Mazlum´un ifadesinde, "Bir anlık sinirle yaptım" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mazlum, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.