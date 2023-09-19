Çöp kamyonu çarpan otomobil takla atı; sürücü kazayı sıyrıklarla atlattı

BURSA'nınOrhangazi ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı otomobil, takla atıp refüjdeki tabelalara vurduktan sonra yan yatıp durdu. Sürücü Sefa K. (27) kazadan sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, Yalova-Bursa Karayolu Göl Kavşağı'nda meydana geldi. Sefa K. idaresindeki 34 GGV 091 plakalı otomobil, Bursa istikametine seyir halindeyken, iddiaya göre önündeki Yavuz P. (53) idaresindeki Orhangazi Belediyesi´ne ait 16 AIN 001 plakalı çöp kamyonunu sağ tarafından geçtikten sonra aniden şerit değiştirdi. Çöp kamyonunun çarpmasıyla kontrolden çıkıp savrularak takla atan otomobil, refüjdeki tabelalara vurduktan sonra yan yatarak durdu. Çevredekiler sürücüyü araçtan çıkarırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, ilk müdahalesinin ardından önlem amacıyla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.