Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Yol kenarında ters yönde ilerleyen motosiklet, yayaya çarptı

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde, kara yolunun kenarında sürücüsünün ters yönde ilerlediği motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Serkan Z.´ye (51) çarptı. Serkan Z. ile motosiklet sürücüsü Cesim C.´nin (42) yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yol kenarında ters yönde ilerleyen motosiklet, yayaya çarptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde, kara yolunun kenarında sürücüsünün ters yönde ilerlediği motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Serkan Z.´ye (51) çarptı. Serkan Z. ile motosiklet sürücüsü Cesim C.´nin (42) yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu, İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. Kara yolu kenarında, ters yönde ilerleyen Cesim C.´nin kullandığı 16 MB 7583 plakalı motosiklet, karşıya geçmek isteyen Serkan Z.´ye çarptı. Serkan Z. ile yola savrulan motosiklet sürücü yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        MHP kurultayı 17 Mart'ta
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        "Karabağ'da antiterör operasyonu başlatıldı"
        O polis hayatını kaybetti!
        O polis hayatını kaybetti!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Arda Güler sahalara dönüyor!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eşini öldürüp elinde bıçakla yürümüştü! O sözcüğü söyledi!
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Eski Çin Dışişleri Bakanı neden görevden alındı?
        Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovalamıştı! İfadesi ortaya çıktı! Tutuklandı!
        Kaza sonrası sürücüyü bıçakla kovalamıştı! İfadesi ortaya çıktı! Tutuklandı!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR emniyet şeridinde TIR'a çarptı!
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        Trudeau'nun sözleri gerilim yarattı
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        4 şüpheli gözaltına alındı! 3 doktoru dövdüler!
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        Japonya'da her on kişiden biri 80 yaşın üstünde
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        5 tarihi camimiz artık dünya mirası
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        Yıldız golcü Dzeko, İtalyan basınında!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyo...
        GÜNCELLEME 2 - Bursa'da şafak vakti helikopter destekli uyuşturucu operasyo...
        Çöp kamyonu çarpan otomobil takla atı; sürücü kazayı sıyrıklarla atlattı
        Çöp kamyonu çarpan otomobil takla atı; sürücü kazayı sıyrıklarla atlattı
        Orhangazi'de takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Orhangazi'de takla atan otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Tartıştığı sürücüyü çocuğunun yanında bıçakla kovalayan şüpheli, `Bir anlık...
        Tartıştığı sürücüyü çocuğunun yanında bıçakla kovalayan şüpheli, `Bir anlık...
        Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu; 88 gözaltı (2)
        Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu; 88 gözaltı (2)
        Bursa'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı
        Bursa'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı