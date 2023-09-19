Yol kenarında ters yönde ilerleyen motosiklet, yayaya çarptı
BURSA´nınİnegöl ilçesinde, kara yolunun kenarında sürücüsünün ters yönde ilerlediği motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Serkan Z.´ye (51) çarptı. Serkan Z. ile motosiklet sürücüsü Cesim C.´nin (42) yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
BURSA´nınİnegöl ilçesinde, kara yolunun kenarında sürücüsünün ters yönde ilerlediği motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Serkan Z.´ye (51) çarptı. Serkan Z. ile motosiklet sürücüsü Cesim C.´nin (42) yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu, İnegöl ilçe girişinde meydana geldi. Kara yolu kenarında, ters yönde ilerleyen Cesim C.´nin kullandığı 16 MB 7583 plakalı motosiklet, karşıya geçmek isteyen Serkan Z.´ye çarptı. Serkan Z. ile yola savrulan motosiklet sürücü yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.