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        Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobilin, önünde yavaşlayan otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 20:18 Güncelleme: 19.09.2023 - 20:20
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        Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobilin, önünde yavaşlayan otomobile çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler kavşağı mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan Ozan A. (23) yönetimindeki 16 JTA 27 plakalı otomobil, önünde seyir halindeyken yavaşlayan Selçuk Ç.'nin (47) kullandığı 35 BDM 034 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüler ile Eda K. (25), Selçuk İ. (19), Suzan D.(52), Çağla B. (23) ve Kaan U. (20) hafif yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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