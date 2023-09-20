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        BURSA'DA POLİS ARACI İLE SERVİS MİNİBÜSÜ VE TAKSİ ÇARPIŞTI: 3'Ü POLİS 6 YARALI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 02:33 Güncelleme: 20.09.2023 - 02:33
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        BURSA'DA POLİS ARACI İLE SERVİS MİNİBÜSÜ VE TAKSİ ÇARPIŞTI: 3'Ü POLİS 6 YARALI
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        BURSA'dapolisaracı ile servis minibüsü ve taksinin karıştığı kazada 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.45 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi, Ali Ferruh Yücel Caddesi Gökdere Meydanı'nda meydana geldi. Görevden dönen 16 A 62737 plakalı polis aracı, Beyazıt Caddesi istikametinden, Kemal Bengü Caddesi'ne ilerlediği sırada, Ali Feruh Yücel Caddesi istikametine ilerleyen Asım S. yönetimindeki 16 S 7623 plakalı servis minibüsü ve aynı yönde seyreden Göksel Ç.'nin kullandığı 16 T 0645 plakalı taksi ile çarpıştı. Polis aracı refüjde bulunan elektrik direğine çarparak dururken, kazada servis minibüsünde bulunan 3 işçi ile polis 3 polis memuru yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, sağlık ekiplerine de haber verildi. 

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memurları kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne, servis minibüsünde yaralanan 3 işçi ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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