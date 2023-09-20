Demir bahçe kapısına elini sıkıştıran çocuğun 3 parmağı koptu
BURSA´nınİnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Abdulkerim S.´nin (6) demir kapıya sıkışan sol elinin 3 parmağı koptu. Hastaneye kaldırılan Abdulkerim S.´nin parmakları yerine dikilecek.
BURSA´nınİnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Abdulkerim S.´nin (6) demir kapıya sıkışan sol elinin 3 parmağı koptu. Hastaneye kaldırılan Abdulkerim S.´nin parmakları yerine dikilecek.
Olay, saat 11.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Heyet Sokak´ta medyana geldi. Evin bahçesinde oynayan Abdülkerim S., kapatmak istediği demir kapıya sol elini sıkıştırdı. 3 parmağı kopan Abdulkerim S.´nin çığlıklarını koşan ailesi, yardıma koştu. Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdulkerim S., İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Abdulkerim S., kopan parmaklarının yerine dikilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi.