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        Demir bahçe kapısına elini sıkıştıran çocuğun 3 parmağı koptu

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Abdulkerim S.´nin (6) demir kapıya sıkışan sol elinin 3 parmağı koptu. Hastaneye kaldırılan Abdulkerim S.´nin parmakları yerine dikilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 12:16 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:20
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        Demir bahçe kapısına elini sıkıştıran çocuğun 3 parmağı koptu
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Abdulkerim S.´nin (6) demir kapıya sıkışan sol elinin 3 parmağı koptu. Hastaneye kaldırılan Abdulkerim S.´nin parmakları yerine dikilecek.

        Olay, saat 11.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Heyet Sokak´ta medyana geldi. Evin bahçesinde oynayan Abdülkerim S., kapatmak istediği demir kapıya sol elini sıkıştırdı. 3 parmağı kopan Abdulkerim S.´nin çığlıklarını koşan ailesi, yardıma koştu. Ailenin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Abdulkerim S., İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Abdulkerim S., kopan parmaklarının yerine dikilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi´ne sevk edildi.

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