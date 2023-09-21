Kaportacı eşinin iş yerine bırakılan otomobille kaza yapan sürücü serbest bırakıldı BURSA'nınİnegöl ilçesinde, eşine ait kaportacı dükkanına tamir için bırakılan otomobille, kendisiyle birlikte 3´ü çocuk, 6 kişinin yaralandığı kazaya karışan Hediye F., (27), ifadesinin ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

BURSA'nınİnegöl ilçesinde, eşine ait kaportacı dükkanına tamir için bırakılan otomobille, kendisiyle birlikte 3´ü çocuk, 6 kişinin yaralandığı kazaya karışan Hediye F., (27), ifadesinin ardından, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cumhuriyet ile Akhisar mahalleleri bağlantı yolunda meydana geldi. Hediye F., sahibi tarafından kaportacı olan eşinin iş yerine bırakılan 16 AFK 978 plakalı otomobil ile ailesini alarak gezintiye çıktı. Hatalı sollama yaptığı öne sürülen Hediye F.´nin kullandığı otomobil, Tayyip Yasir Arslan'ın (22) kullandığı 16 AEM 160 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki Halide F., (26), S.F. (15), O.F. (4) ve D.F. (7), yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazanın ardından polis merkezinde ifadesi alınan Hediye F., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.