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        Markette taciz kamerada

        BURSA'da,zincir marketin şubesinde çalışan R.S. (23), müşteri olarak gelen Y.G.'nin (48) etek altı görüntüsünü çektiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Taciz anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:43 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:45
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        Markette taciz kamerada
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        BURSA'da,zincir marketin şubesinde çalışan R.S. (23), müşteri olarak gelen Y.G.'nin (48) etek altı görüntüsünü çektiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Taciz anı, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, salı günü Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir marketin şubesine müşteri olarak gelen Y.G., alışveriş yapmak için reyonlara yöneldi. Y.G.'nin alışveriş yaptığı sırada market çalışanı R.S., elindeki cep telefonuyla kadının etek altı görüntüsünü çekmeye çalıştı. R.S.'yi fark eden Y.G.'nin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kamera görüntülerini inceleyen polis, market çalışanı R.S.'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.S., bugün adliyeye sevk edildi. Öte yandan taciz, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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