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        Temizliğe gittiği depodaki eşyaları çaldı, kucağında bebeğiyle cezaevine götürüldü

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde, temizlik yaptığı site deposundaki eşyaları çaldığı belirlenen Gülbahar C. (32), tutuklandı. Gülbahar C., kucağındaki 6 aylık bebeğiyle cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 14:22 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:25
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        Temizliğe gittiği depodaki eşyaları çaldı, kucağında bebeğiyle cezaevine götürüldü
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde, temizlik yaptığı site deposundaki eşyaları çaldığı belirlenen Gülbahar C. (32), tutuklandı. Gülbahar C., kucağındaki 6 aylık bebeğiyle cezaevine gönderildi.

        Olay, Süleymaniye Mahallesi´nde bulunan bir sitede 20 Eylül'de meydana geldi. Site sakinleri, depoyu temizlemesi için Gülbahar C. ile anlaştı. Temizlik için siteye gelen Gülbahar C., iddiaya göre, depoda bulunan mutfak eşyaları ile elektronik cihazları çaldı. Temizliğin ardından depoya kontrol eden site sakinleri, eşyalarının kayıp olduğunu görünce polise şikayette bulundu. Çalışma başlatan polis, Gülbahar C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin, çaldığı malzemeleri 2'nci el ürün alan yerlere sattığı tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Gülbahar C., kucağındaki 6 aylık bebeğiyle cezaevine götürüldü.

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