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        Bursa'da freni patlayan kamyon yoldan çıktı: 2 yaralı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde freni patlayan kamyon otomobile çarparak karşı yöne geçti. Kazada hamile kadın ve 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 20:44 Güncelleme: 21.09.2023 - 20:45
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        Bursa'da freni patlayan kamyon yoldan çıktı: 2 yaralı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde freni patlayan kamyon otomobile çarparak karşı yöne geçti. Kazada hamile kadın ve 1 kişi yaralandı.

        Kaza saat 18.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzeri Yağlı tohumlar kavşağında meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Yaşar Kavlan (50) yönetimindeki 16 KIE 48 plakalı kamyon, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Yokuş aşağı hızlanan kamyon önünde seyir halinde olan sürücü Mert Beslan (27) yönetimindeki 54 KA 869 plakalı otomobile arkadan çarpıp bariyerleri aşarak karşı yönde bulunan bir işyerinin kapısına çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ve yanındaki hamile olan Büşra Haney (27) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri, olası ikinci kazayı önlemek için yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan 2 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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