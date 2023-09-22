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        OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 2 YARALI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 07:58 Güncelleme: 22.09.2023 - 07:58
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        OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU: 2 YARALI
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        BURSA'dabariyerleriaşıp, şarampole uçan otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bursa Keles Yolu Caddesi´nde meydana geldi. M.G.´nin (30) kontrolünü yitirdiği 19 ACP 676 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyeri aşıp şarampole uçtu. Kazada, sürücü M.G. ile yanındaki E.Y. (32) hafif yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.G. ve E.Y., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan M.G. ve E.Y.,  yürüyerek gittiği ambulansa bindirilerek Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil ise vinçle çıkarıldı.

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