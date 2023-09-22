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        Anlaştığı ev başkasına kiralanınca eşyalarıyla sokakta kaldı

        BURSA'da,binanın depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kiracı olarak oturduğu evden çıkan Filiz Sivrikoz (69), anlaştığı yeni ev başkasına kiraya verilince sokakta kaldı. Hasta olduğunu söyleyen Sivrikoz, "Tutunacak dalım yok. Bana bir yuva bulsunlar. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:34 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:35
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        Anlaştığı ev başkasına kiralanınca eşyalarıyla sokakta kaldı
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        BURSA'da,binanın depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kiracı olarak oturduğu evden çıkan Filiz Sivrikoz (69), anlaştığı yeni ev başkasına kiraya verilince sokakta kaldı. Hasta olduğunu söyleyen Sivrikoz, "Tutunacak dalım yok. Bana bir yuva bulsunlar. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

        Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde kiralık dairede tek başına yaşayan Filiz Sivrikoz, yaşadığı binanın depreme dayanıksız olması nedeniyle taşınmak zorunda kaldı. Eşyalarını toplayan Sivrikoz, Fatih Mahallesi'nde bulduğu dairenin sahibiyle anlaştı. Eve yerleşmek için eşyalarını getiren Sivrikoz, dairenin başkasına kiralandığını görünce, sokakta kaldı.

        '4 GÜNDÜR SOKAKTAYIM'

        Eşini 1993 yılında kaybettiğini ve hiç çocuğu olmadığını söyleyen Filiz Sivrikoz, "Daha önce Sırameşeler Mahallesi'nde kirada yaşıyordum. Bina dayanıklı olmadığı için diğer kiracılar gibi ben de çıktım. Daha sonra 4 bin liraya bir ev kiraladım. Eşyalarımı alıp geldiğimde başka birine kiraya vermişler. Ben de eşyaları buraya getirdim. 4 gündür sokaktayım. Kaldığım ev depreme dayanıklı değildi. Diğer kiracılar çıktı. En son ben de çıktım" dedi.

        Çaresiz kaldığını söyleyen Sivrikoz, "Ev sahibi tuttuğum evi başkasına verince ben de buraya geldim. Ne yapayım? Nereye gideyim başka? Yok. Tutunacak dalım yok. Çocuğum yok, sosyal güvencem yok, evim yok, yerim yok. Zaten hastayım. Yürümeye halim yok. Bana bir yuva bulsunlar. Bir ev versinler bana. Başka bir şey istemiyorum ben" diye konuştu.

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