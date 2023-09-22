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        Devrilen TIR'daki 25 ton enerji içeceği yola saçıldı

        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde TIR, bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, TIR'ın dorsesinde yüklü yaklaşık 25 ton enerji içeceği kolileri yola saçıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 22.09.2023 - 11:45
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        Devrilen TIR'daki 25 ton enerji içeceği yola saçıldı
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        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde TIR, bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, TIR'ın dorsesinde yüklü yaklaşık 25 ton enerji içeceği kolileri yola saçıldı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Gedelek Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Bursa yönüne giden Ali Güler (28) yönetimindeki 41 AIY 410 plakalı enerji içeceği yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Devrilip sürüklenen TIR, refüjdeki bariyerlere çarpıp durdu. Kazada, TIR´ın dorsesinde yüklü yaklaşık 25 ton enerji içeceği kolileri yola savruldu.

        İhbarla kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan TIR şoförü Ali Güler, ambulansla kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, otoyolun Bursa istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları çalışanları yola saçılan enerji içeceklerini topladı; TIR, vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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