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        Bursa'da orman ürünleri fabrikasında patlama; 1 yaralı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, orman ürünleri fabrikasında meydana gelen patlamada işçilerden Zeyneddin E. (26), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 18:12 Güncelleme: 22.09.2023 - 18:15
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        Bursa'da orman ürünleri fabrikasında patlama; 1 yaralı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, orman ürünleri fabrikasında meydana gelen patlamada işçilerden Zeyneddin E. (26), yaralandı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi´nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Talaş silosundaki patlamanın ardından yangın çıkarken, Zeyneddin E. isimli işçi yaralandı. Kollarından yaralanan işçi, özel araçla götürüldüğü İnegöl Devlet Hastanesi´nde tedaviye alınırken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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