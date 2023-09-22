Bursa'da, Bilim insanı Kopernik'in doğum yıl dönümü anısına sergi

BURSA'da,Polonyalı ünlü gökbilimci Nikolas Kopernik'in doğumunun 550'nci yıl dönümü anısına fotoğraf sergisi düzenlendi.

Bursa, Polonyalı ünlü gökbilimci Nikolas Kopernik'in doğumunun 550'nci yıl dönümü anısına fotoğraf sergisi organize edildi. Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi'nde (GUHEM) düzenlenen serginin açılışına Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak, Bursa Polonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Fatma Durmaz Yılbirlik, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Kopernik'in yaşadığı dönemdeki faaliyetlerinin anlatıldığı bir sergi düzenlediklerini belirten Bursa Polonya Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Fatma Durmaz Yılbirlik, "Toplumlar dünyanın her döneminde kaşifler, bilim insanları, sanatseverlerden aldığı cesaretle, ondan aldığı ilhamla yenilikler, atılımlar yapmışlardır. Kopernik'te bu kişilerden biridir. Astronominin babası olarak görülen Kopernik'in 1500'lü yıllarda yaşadığı dönemin durumunu ve onun yaptıklarını görmek için bu sergiyi düzenledik" dedi.

'2023, POLONYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ BİR YIL DÖNÜMÜDÜR'

Fotoğraf sergisinde emeği geçenlere teşekkür eden Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ise, "Bursa'da bir sergi açma fırsatımız olduğu için çok mutluyum. Bu sergi, tarihteki en önemli bilim insanlarından biri olan Polonyalı astronom Nikolas Kopernik'e adanmıştır. Bu yıl, bu önemli kişinin doğumunun 550'inci yılını kutluyoruz. Dünya genelinde tanınan en ünlü Polonyalılardan biridir. Güneş sisteminin heliosentrik modeliyle önemli bir keşif yapmıştır. Bu büyük bilim insanımızın son derece yetenekli olduğunu hatırlamak gerekir. Öncelikle sadece astronomi değil, farklı alanlara da etkisi vardı. Kopernik aynı zamanda doktor, avukat, matematikçi ve ekonomistti. Kuşkusuz Kopernik gelişimi teşvik eden bir kişilik olarak örnek teşkil ediyor. Gençler için bilimsel başarıları sürekli olarak uygulama ve yeni teknolojilere açık kılmak için bir ilham kaynağıdır. 2023'ün, Polonya-Türkiye ilişkilerinde önemli bir yıl dönümü olduğunu vurgulamak istiyorum. Lozan'da imzalanan Polonya ve Türkiye arasındaki dostluk anlaşmasının 100'üncü yılına işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Açılışa katılan heyet, protokol konuşmalarının ardından sergi alanını gezdi. Nikolas Kopernik'in doğumunun 550'nci yıl dönümü anısına açılan sergi, 30 gün boyunca GUHEM'de ziyaret edilebilecek.