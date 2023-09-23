Bursaspor - Altınordu: 1-1
STAT:SütaşTimsah Park
HAKEMLER:Ali Rıza Altunbakır, Nezihi Aytar Rüştü Muhammet Orcan
BURSASPOR: Canberk Yurdakul, Ertuğrul Kurtuluş, Eren Tunalı (Dk.57 Hamza Baran Arıkan), Yiğit Fidan, Ozan İsmail Koç, Bilal Güney (Dk.64 Emre Tepegöz), Ömer Turan Görgüç, Mustafa Genç, Yusuf Sertkaya (Dk. 57 Barış Dalkıran), Çağatay Yılmaz (Dk. 65 Furkan Emre Ünver), Eren Güler (Dk.35. Alperen Şirin)
ALTINORDU: Serhan Öztaşdelen, Hasan Berat Kayalı, Alperen Selvi (Dk.71 Yusuf Can Esendemir) Mert Özmen, Rahmi Salih Kaya, Emre Oymak (Dk.46 Sami Satılmış), Metehan Yılmaz (Dk.71 Keni Var Uzun), Altay Han Hidayetoğlu, Arif Morkaya (Dk.46 Furkan Metin), Ali Özgün, Devrim Taşkaya
GOLLER. Dk. 51 Bilal Güney (Bursaspor), Dk. 90+2 Devrim Taşkaya (Altınordu)
SARI KARTLAR: Yusuf Sertkaya, Çağatay Yılmaz, Ömer Turan Görgü, Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Ali Özgün, Alpleren Selvi, Mert Özmen (Altınordu)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 5'inci hafta maçında Bursaspor, sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Bursaspor, 51'inci dakikada Bilal Güney'in attığı golle 1-0 öne geçti. 90+2'nci dakikada konuk ekip Devrim Taşkaya'nın ayağından beraberlik golünü bulunca maç 1-1 sona erdi.
DHA-Spor - Türkiye-Bursa - Hasan BOZBEY
2023-09-23 18:36:33