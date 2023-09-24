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        Bursa´da `Renkli Koşu Festivali´

        DreamTürk TV ve Radyo D´nin medya sponsorluğunda, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ve Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile düzenlenen 5 kilometrelik renkli koşu festivali `Color Sky 5K´, bügün saat 14.00´da Bursa Soğanlı Botanik Parkı´nda başlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 09:42 Güncelleme: 24.09.2023 - 09:42
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        Bursa´da `Renkli Koşu Festivali´
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        DreamTürk TV ve Radyo D´nin medya sponsorluğunda, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ve Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile düzenlenen 5 kilometrelik renkli koşu festivali `Color Sky 5K´, bügün saat 14.00´da Bursa Soğanlı Botanik Parkı´nda başlayacak.

        Amerika´da başlayan renkli koşu festivali `Color Sky 5K´, bu sene 10´uncu yılını kutluyor. Festivalde katılımcılar, her bir kilometrede kurulu renk istasyonlarına ulaştığında, festival ekibi ve gönüllüler tarafından farklı `Color Sky´ renkleriyle dizayn edilen renk yağmuruna tutuluyor. Katılımcılar, bitiş alanına vardığında `Color Sky´ renklerine bürünmüş oluyor.

        FESTİVALDE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITIMI YAPILIYOR

        `Color Sky 5K´, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) iş birliğiyle düzenleniyor. BEDD 1993´ten bu yana binlerce engelliye tekerlekli sandalye ulaştırırken, her `Renkli Koşu Festivali´nde ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtımı yapılıyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Bursa - DHA

        2023-09-24 09:41:55

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