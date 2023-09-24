Bursa´da `Renkli Koşu Festivali´ DreamTürk TV ve Radyo D´nin medya sponsorluğunda, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ve Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile düzenlenen 5 kilometrelik renkli koşu festivali `Color Sky 5K´, bügün saat 14.00´da Bursa Soğanlı Botanik Parkı´nda başlayacak.

DreamTürk TV ve Radyo D´nin medya sponsorluğunda, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği ve Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile düzenlenen 5 kilometrelik renkli koşu festivali `Color Sky 5K´, bügün saat 14.00´da Bursa Soğanlı Botanik Parkı´nda başlayacak.

Amerika´da başlayan renkli koşu festivali `Color Sky 5K´, bu sene 10´uncu yılını kutluyor. Festivalde katılımcılar, her bir kilometrede kurulu renk istasyonlarına ulaştığında, festival ekibi ve gönüllüler tarafından farklı `Color Sky´ renkleriyle dizayn edilen renk yağmuruna tutuluyor. Katılımcılar, bitiş alanına vardığında `Color Sky´ renklerine bürünmüş oluyor.

FESTİVALDE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE TEKERLEKLİ SANDALYE DAĞITIMI YAPILIYOR

`Color Sky 5K´, Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD) iş birliğiyle düzenleniyor. BEDD 1993´ten bu yana binlerce engelliye tekerlekli sandalye ulaştırırken, her `Renkli Koşu Festivali´nde ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye dağıtımı yapılıyor.

DHA-Spor - Türkiye-Bursa - DHA

2023-09-24 09:41:55