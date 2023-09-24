Girdiği hayvan hastanesinde ameliyat edilen 'Ali Cabbar', taburcu edilmek için yuva bekliyor BURSAUludağÜniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniği´nin önünde veteriner hekimlerce bulunan ve diyafram rüptürü (yırtılması) tanısı ile ameliyat edilen 'Ali Cabbar´ ismi verilen sokak kedisi, sağlığına kavuştu. Ali Cabbar'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Veteriner Hekim Elif Ünlü, hastanenin maskotu haline gelen kediyi sahibi olmadığı için taburcu edemediklerini ifade ederek, "Taburcu edeceğiz ama kendisi geldiği için bir ailesi yok. Barınağa da göndermek istemiyoruz. Güzel bir yuva arıyoruz. Sahiplenen olunca, Ali Cabbarımızı uğurlayacağız" diye konuştu.

BURSAUludağÜniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniği´nin önünde veteriner hekimlerce bulunan ve diyafram rüptürü (yırtılması) tanısı ile ameliyat edilen 'Ali Cabbar´ ismi verilen sokak kedisi, sağlığına kavuştu. Ali Cabbar'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Veteriner Hekim Elif Ünlü, hastanenin maskotu haline gelen kediyi sahibi olmadığı için taburcu edemediklerini ifade ederek, "Taburcu edeceğiz ama kendisi geldiği için bir ailesi yok. Barınağa da göndermek istemiyoruz. Güzel bir yuva arıyoruz. Sahiplenen olunca, Ali Cabbarımızı uğurlayacağız" diye konuştu.

BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne 9 Ağustos'ta giren sokak kedisi, gezindiği cerrahi kliniğinin önünde, Veteriner Hekim Elif Ünlü tarafından fark edildi. Ünlü, kucağına aldığı kedinin solunum zorluğu yaşadığını fark etti. Çekilen röntgen ve yapılan muayene sonrası, diyafram rüptürü (yırtılması) tanısı konulan kediye öğrenciler tarafından 'Ali Cabbar' ismi verildi. Gezindiği cerrahi kliniğinde ameliyat edilen Ali Cabbar, 45 günlük tedavi sürecinin ardından tamamen sağlığına kavuştu.

`SAĞLIĞINA TAMAMEN KAVUŞTU´

Ali Cabbar'ı klinik önünde görüp hasta olduğunu fark eden ve ameliyat eden Veteriner Hekim Elif Ünlü, "Ali Cabbar bizim hastanemize kendi kendine gelip, cerrahi kliniğine uğrayıp, diyafram yırtığı tanısı koyduğumuz bir kedi. Muayenesi olmuştu, opere etmiştik. Şu an dikişleri alındı. Genel muayene bulguları çok iyi, genel sağlık durumu çok iyi. Yaklaşık 45 gündür bizim hastanemizde. Bu süreçte onu takip ettik. Herhangi bir tekrarlama ihtimali var mı, diye, operasyon sonrası röntgenlerini çektik. Bir anormalliğe rastlamadık. Şu an gayet iyi. Dikiş hattı iyileşti zaten dikişlerini de aldık, yarası kapandı" dedi.

`YUVASI OLMADIĞI İÇİN TABURCU EDEMİYORUZ´

Ali Cabbar'ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu, hastanenin adeta maskotu haline gelen kediyi sahibi olmadığı için taburcu edemediklerini belirten Ünlü, "Şu an genel sağlık durumu çok iyi ama tek eksiği var, o da sıcak bir yuva. Kendisi geldiği için taburcu edemiyoruz. Genel sağlık durumu şu an gayet iyi. Taburcu edeceğiz ama kendisi geldiği için bir ailesi yok. Barınağa da göndermek istemiyoruz. Güzel bir yuva arıyoruz. Yuvası olmadığı için, taburcu edemiyoruz" diye konuştu.

Ali Cabbar'ı yeni yuvasına gittiğinde de takip etmeye devam edeceklerini söyleyen Veteriner Hekim Elif Ünlü, "Zaten takip şartıyla yuvalandırmak istiyoruz. Herhangi bir hastalığı olduğunda buraya getirebilirler" dedi.