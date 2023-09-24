Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Girdiği hayvan hastanesinde ameliyat edilen 'Ali Cabbar', taburcu edilmek için yuva bekliyor

        BURSAUludağÜniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniği´nin önünde veteriner hekimlerce bulunan ve diyafram rüptürü (yırtılması) tanısı ile ameliyat edilen 'Ali Cabbar´ ismi verilen sokak kedisi, sağlığına kavuştu. Ali Cabbar'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Veteriner Hekim Elif Ünlü, hastanenin maskotu haline gelen kediyi sahibi olmadığı için taburcu edemediklerini ifade ederek, "Taburcu edeceğiz ama kendisi geldiği için bir ailesi yok. Barınağa da göndermek istemiyoruz. Güzel bir yuva arıyoruz. Sahiplenen olunca,  Ali Cabbarımızı uğurlayacağız" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 10:11 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Girdiği hayvan hastanesinde ameliyat edilen 'Ali Cabbar', taburcu edilmek için yuva bekliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSAUludağÜniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniği´nin önünde veteriner hekimlerce bulunan ve diyafram rüptürü (yırtılması) tanısı ile ameliyat edilen 'Ali Cabbar´ ismi verilen sokak kedisi, sağlığına kavuştu. Ali Cabbar'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Veteriner Hekim Elif Ünlü, hastanenin maskotu haline gelen kediyi sahibi olmadığı için taburcu edemediklerini ifade ederek, "Taburcu edeceğiz ama kendisi geldiği için bir ailesi yok. Barınağa da göndermek istemiyoruz. Güzel bir yuva arıyoruz. Sahiplenen olunca,  Ali Cabbarımızı uğurlayacağız" diye konuştu.

        BUÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne 9 Ağustos'ta giren sokak kedisi, gezindiği cerrahi kliniğinin önünde,  Veteriner Hekim Elif Ünlü tarafından fark edildi. Ünlü, kucağına aldığı kedinin solunum zorluğu yaşadığını fark etti. Çekilen röntgen ve yapılan muayene sonrası, diyafram rüptürü (yırtılması) tanısı konulan kediye öğrenciler tarafından 'Ali Cabbar' ismi verildi. Gezindiği cerrahi kliniğinde ameliyat edilen Ali Cabbar, 45 günlük tedavi sürecinin ardından tamamen sağlığına kavuştu.

        `SAĞLIĞINA TAMAMEN KAVUŞTU´

        Ali Cabbar'ı klinik önünde görüp hasta olduğunu fark eden ve ameliyat eden Veteriner Hekim Elif Ünlü, "Ali Cabbar bizim hastanemize kendi kendine gelip, cerrahi kliniğine uğrayıp, diyafram yırtığı tanısı koyduğumuz bir kedi. Muayenesi olmuştu, opere etmiştik. Şu an dikişleri alındı. Genel muayene bulguları çok iyi, genel sağlık durumu çok iyi. Yaklaşık 45 gündür bizim hastanemizde. Bu süreçte onu takip ettik. Herhangi bir tekrarlama ihtimali var mı, diye, operasyon sonrası röntgenlerini çektik. Bir anormalliğe rastlamadık. Şu an gayet iyi. Dikiş hattı iyileşti zaten dikişlerini de aldık, yarası kapandı" dedi. 

        `YUVASI OLMADIĞI İÇİN TABURCU EDEMİYORUZ´

        Ali Cabbar'ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu, hastanenin adeta maskotu haline gelen kediyi sahibi olmadığı için taburcu edemediklerini belirten Ünlü, "Şu an genel sağlık durumu çok iyi ama tek eksiği var, o da sıcak bir yuva. Kendisi geldiği için taburcu edemiyoruz. Genel sağlık durumu şu an gayet iyi. Taburcu edeceğiz ama kendisi geldiği için bir ailesi yok. Barınağa da göndermek istemiyoruz. Güzel bir yuva arıyoruz. Yuvası olmadığı için, taburcu edemiyoruz" diye konuştu.

        Ali Cabbar'ı yeni yuvasına gittiğinde de takip etmeye devam edeceklerini söyleyen Veteriner Hekim Elif Ünlü, "Zaten takip şartıyla yuvalandırmak istiyoruz. Herhangi bir hastalığı olduğunda buraya getirebilirler" dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bakan Fidan'dan BM Zirvesi değerlendirmesi
        Bakan Fidan'dan BM Zirvesi değerlendirmesi
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        F.Bahçe kritik virajda! Kartal'ın 11'i
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Şenol Güneş'in Kayseri 11'i
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Cimbom 4 köşe!
        Cimbom 4 köşe!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Futbolcudan trafik denetimi! Gözaltına alındı
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        Kimler 7200 günle emekli olacak?
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        "Pes" dedirten olay! Tüfekle vurduğu anı kameraya kaydetti!
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        2 bin yıllık makyaj malzemeleri Kütahya'da bulundu
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        Harran Ulu Cami'nin görkemi kazdıkça ortaya çıkıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        SpaceX Türkçe bilen personel arıyor
        Enflasyonda dolara kritik görev
        Enflasyonda dolara kritik görev
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        "Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider"
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?
        Kaç yaşında emekli olmak isterdiniz?

        Benzer Haberler

        Bursa´da `Renkli Koşu Festivali´
        Bursa´da `Renkli Koşu Festivali´
        23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
        23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
        Bursaspor - Altınordu: 1-1
        Bursaspor - Altınordu: 1-1
        23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
        23. Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası
        Bursa'da patronunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık müebbet hapisle ya...
        Bursa'da patronunu öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık müebbet hapisle ya...
        Bursa'da fidanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da fidanlıkta çıkan yangın söndürüldü