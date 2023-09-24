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        Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın yeni basketbol performansı görüntüleri yayınlandı

        SPORA olanilgisiylebilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli branşlardaki müsabakaları takip ettiği gibi belirli aralıklarla da basketbol oynuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basket maçı yapan isimler de maçlardan görüntüleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.  O  isimlerden biri de eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. AK Parti Bursa Milletvekili Varank, sosyal medya hesabından yeni bir basketbol videosu yayınladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 24.09.2023 - 11:50
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın yeni basketbol performansı görüntüleri yayınlandı
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        SPORA olanilgisiylebilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli branşlardaki müsabakaları takip ettiği gibi belirli aralıklarla da basketbol oynuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basket maçı yapan isimler de maçlardan görüntüleri zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.  O  isimlerden biri de eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. AK Parti Bursa Milletvekili Varank, sosyal medya hesabından yeni bir basketbol videosu yayınladı.

        Mustafa Varank´ın X hesabından, "Masada, sahada, sporda mücadeleye devam!" notuyla paylaştığı video, Birleşmiş Milletler (BM) toplantılarına katılmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri´nden dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile farklı günlerde oynanan basketbol maçlarına ait kolaj görüntülerden oluşuyor.

        MAÇTAN ÖNCE ISINIYOR

        Görüntüler, Cumhurbaşkanı Erdoğan´ın kondisyon bisikletinde ısınmasıyla başlıyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı´ndaki maçlarda Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, eski bakanlar Mevlüt Çavuşoğlu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan´ın yer aldığı görülüyor.

        TAKIM ARKADAŞLARINI MOTİVE EDİYOR

        Videoda, yeşil yelekli takımın kaptanlığını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri ve eski milli basketbolcu Ömer Onan´ı "Haydi Ömer, yap sayını" diyerek motive ediyor. Oldukça çekişmeli geçen maçlardan renkli diyaloglar da videoda yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBF Başkan Vekili Ömer Onan´a yapılan bir faul sonrası "Faul oldu, ver ver, faul var" derken Alpay Özalan da "Tereyağından kıl çeker gibi aldım" karşılığını veriyor. Başka bir görüntüde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski milli güreşçi Yerlikaya´ya "Hamza sen faul yaptın mı?" diye soruyor. Yerlikaya da "Topu çektim efendim. Bir şey yapmadım" yanıtını veriyor.

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