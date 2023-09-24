Motosiklet duvara çarptı, sürücü öldü

BURSA´nınMustafakemalpaşa ilçesinde duvara çarpan motosikletin sürücüsü Ahmet Erdem (69), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yalıntaş Mahallesi 135´inci Sokak´ta meydana geldi. İddiaya göre hızla seyir halinde olan Ahmet Erdem´in direksiyon hakimiyetini kaybettiği plakasız motosiklet, BUSKİ Genel Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Şantiyesi'nin duvarına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ahmet Erdem´in hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından, cenazesi Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Erdem´in 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.