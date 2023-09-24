Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Düğün dönüşü kaza: 6 yaralı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde yakınlarının düğününe katıldıktan sonra İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada düğüne katılan aynı aileden 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 21:07 Güncelleme: 24.09.2023 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğün dönüşü kaza: 6 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde yakınlarının düğününe katıldıktan sonra İstanbul'a dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada düğüne katılan aynı aileden 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

        Kaza saat 18.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Sungurpaşa Mahallesi yolunda meydana geldi. Bursa'daki bir yakınlarının düğününe katıldıktan sonra İstanbul'a dönmek üzere yola çıkan Gökhan V. (28) yönetimindeki 16 ABV 015 plakalı otomobil, mahalle çıkışında karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı öne sürülen Kadir E. (25) yönetimindeki 34 GLT 98 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Gökhan V. ile araçta bulunan Ayşegül C. (28), Cevriye K. (52), Göksel K. (27), Ahmet K. (54) ve 1 yaşındaki Ege C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Kadir E.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Hasarlı bina iş makinasının üstüne devrildi
        Dünya merakla bekliyordu
        Dünya merakla bekliyordu
        Mücadelede 1 golle devam ediyor!
        Mücadelede 1 golle devam ediyor!
        Sonbahar kapıda
        Sonbahar kapıda
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Spor salonuna 4'üncü kez silahlı saldırı düzenlendi!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Çeteye baskında demir kapı zırhlı araçla kırıldı!
        Kartal geri döndü!
        Kartal geri döndü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        İki arkadaş, taksi tartışması sonrası öldürüldü!
        Annesine veda etti
        Annesine veda etti
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Kusursuz Sultanlar! 7'de 7 ile zirvedeyiz
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Avrasya'da geçişler garantiyi aştı
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan basketbol şov
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Kritik önemdeki barajın seviyesi yüzde 9'a düştü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        Hem annesi hem kendi sevgilisi olan kişiye kocasını öldürttü!
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        "Ziyech'in ustalık eseri"
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        Bugün olsa 3 milyar lira ödeyecektik
        En iyi film belli oldu
        En iyi film belli oldu
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!
        Obezite çocuklar arasında da yayılıyor!

        Benzer Haberler

        Bursa´da 'mermer ocağı' eylemi
        Bursa´da 'mermer ocağı' eylemi
        Bursa'da "renkli koşu festivali"
        Bursa'da "renkli koşu festivali"
        Zeki Müren, kabri başında anıldı
        Zeki Müren, kabri başında anıldı
        Motosiklet duvara çarptı, sürücü öldü
        Motosiklet duvara çarptı, sürücü öldü
        Bursa'da trafik kazasında beton mikserinin sürücüsü öldü
        Bursa'da trafik kazasında beton mikserinin sürücüsü öldü
        Beton mikserleri çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Beton mikserleri çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı