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        Bursa'da 3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki Eyüp ağır yaralandı

        BURSA´nınİnegöl ilçesinde apartmanın 3'üncü katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki Eyüp A. ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 18:40 Güncelleme: 25.09.2023 - 18:45
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        Bursa'da 3'üncü kattan düşen 2 yaşındaki Eyüp ağır yaralandı
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        BURSA´nınİnegöl ilçesinde apartmanın 3'üncü katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki Eyüp A. ağır yaralandı.

        Olay, saat 16.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi, Fidanlık Sokak´ta bulunan 3 katlı binanın 3´üncü katında meydana geldi. Evde oynadığı sırada koltuğa tırmanan Eyüp A., pencereden dışarı baktığı sırada yaslandığı sinekliğin açılması sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düştü. Eyüp A.´nın, başının üstüne düşerek yaralandığını gören çevredekiler durumu aileye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin Eyüp A.´ya olay yerinde müdahalede bulunduğu sırada anne Yasemin A. fenalaşarak baygınlık geçirdi.

        İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Eyüp A. buradaki müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Eyüp A.´nın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri soruşturma başlattı.

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