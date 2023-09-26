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        Başı spor aletine sıkıştı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

        BURSA'da,parkta dinlenmek için oturduğu spor aletine başını sıkıştıran M.İ. (19), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 13:39 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:40
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        Başı spor aletine sıkıştı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
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        BURSA'da,parkta dinlenmek için oturduğu spor aletine başını sıkıştıran M.İ. (19), itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

        Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Zekai Gümüşdiş Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla parka gelen M.İ., dinlenmek için oturduğu spor aletine başını sıkıştırdı. Arkadaşları, M.İ.´nin başını sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla adrese giden Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, spor aletini demir makasıyla kesip, M.İ.'nin başını kurtardı. O anlar, M.İ.'nin arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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