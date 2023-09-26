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        Nişanlı çift, kendileri için düzenlenen eğlenceden dönerken kazada öldü

        BURSA'da,TIR´a çarpan otomobilin sürücüsü Yasin Altınkaynak (27) ile yanındaki Betül Şalvarcıoğlu (22) hayatını kaybetti. Arkadaşlarının kendileri için düzenlediği eğlenceden dönen nişanlı çiftin 1 ay sonra düğün yapmayı planladıkları, Zonguldak'ta yaşayan Betül Şalvarcıoğlu'nun düğün alışverişi için kente geldiği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:19 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:20
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        Nişanlı çift, kendileri için düzenlenen eğlenceden dönerken kazada öldü
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        BURSA'da,TIR´a çarpan otomobilin sürücüsü Yasin Altınkaynak (27) ile yanındaki Betül Şalvarcıoğlu (22) hayatını kaybetti. Arkadaşlarının kendileri için düzenlediği eğlenceden dönen nişanlı çiftin 1 ay sonra düğün yapmayı planladıkları, Zonguldak'ta yaşayan Betül Şalvarcıoğlu'nun düğün alışverişi için kente geldiği öğrenildi.

        Kaza, saat 04.30 sıralarında Bursa-İzmir kara yolu Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yasin Altınkaynak'ın kontrolünü yitirdiği 16 YA 165 plakalı otomobil, aynı yöne giden Y.A. idaresindeki 45 ADU 021 çekici plakalı TIR'a arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan sürücüsü Yasin Altınkaynak ile yanındaki Betül Şalvarcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan Altınkaynak ile Şalvarcıoğlu'nun cenazeleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

        TIR şoförü Y.A., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        1 AY SONRA EVLENECEKLERMİŞ

        Kazada ölen Yasin Altınkaynak ile Betül Şalvarcıoğlu'nun nişanlı olduğu öğrenildi. İki ay önce nişanlanan ve bir ay sonra düğünleri olduğu öğrenilen çiftin, dün aileleriyle düğün alışverişi yaptığı, Zonguldak'ta yaşayan Şalvarcıoğlu'nun, alışveriş için Bursa'ya geldiği belirtildi. Alışverişin ardından, arkadaşlarının kendileri için düzenlediği eğlenceye katılan çiftin, Altınkaynak'ın Akçalar Mahallesi'ndeki bağ evine giderken kazanın yaşandığı bildirildi.

        Yasin Altınkaynak'ın cenazesi otopsi işlemlerin ardından Bursa'da, Betül Şalvarcıoğlu'nun cenazesi ise memleketi Zonguldak'ta defnedilecek.

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