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        Öldürdüğü gece kulübü sahibini darbettiği anları sosyal medyadan yayınlamış

        BURSA´dagece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş´u (43) dövüp, tabanca ile başından vurarak öldüren Ertuğrul Erdoğan (22) ile yanındaki 2 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, suçunu itiraf eden ve Karakuş ile yaptıkları ticaret sonucu aracını kaybettiğini söyleyen Erdoğan´ın, darp ve infaz anlarını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 15:19 Güncelleme: 26.09.2023 - 15:20
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        Öldürdüğü gece kulübü sahibini darbettiği anları sosyal medyadan yayınlamış
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        BURSA´dagece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş´u (43) dövüp, tabanca ile başından vurarak öldüren Ertuğrul Erdoğan (22) ile yanındaki 2 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, suçunu itiraf eden ve Karakuş ile yaptıkları ticaret sonucu aracını kaybettiğini söyleyen Erdoğan´ın, darp ve infaz anlarını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

        Olay, dün saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Eğitimciler Caddesi´nde meydana geldi. Gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş, Çamlıca Parkı´nın otopark bölümünde bulunan otomobiline doğru yürürken yanına yaklaşan araçtan inen kişi tarafından önce dövüldü. Çevredekilerin tepki gösterdiği şüpheli, tabancanın kabzasıyla defalarca yüzüne vurduğu Karakuş´un başına ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Karakuş´un hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bülent Karakuş´un cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırılırken, saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, Karakuş´un, saldırgan tarafından darbedilip, tabanca ile vurulduğu anlar ile çevredekilerin tepki göstermesi yer aldı.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelinin Ertuğrul Erdoğan olduğunu belirledi. Kaçtığı araç olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Misi Mahallesi mevkisinde terk edilmiş halde bulunan şüpheli ile olay yerine birlikte gittiği Y.T. (25) ve B.G. (21), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ertuğrul Erdoğan, Bülent Karakuş ile ortak iş yaptığını ve kendisine karşılığında ev almak için aracını verdiğini söyledi. Yaptıkları ticaretin karşılığında evini alamadığını belirten Erdoğan´ın, Karakuş´u, Çamlıca Parkı´nın otoparkına çağırıp buluşmak istediğini söylediği ve olay yerine Y.T.  ve B.G. ile gittiği ifade edildi.

        SİLAHIN KABZASI İLE YÜZÜNÜ PARÇALADI

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Ertuğrul Erdoğan´ın darp anını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Görüntülerde Erdoğan´ın, Bülent Karakuş´u silahın kabzasıyla dövdüğü, yerde baygın halde yatarken yüzüne defalarca vurduğu ve küfrettiği görüldü.

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