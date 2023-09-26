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        İnşaat işçisi, malzeme çıkarılan vincin halatı kopunca, düşüp ağır yaralandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, vinçle yukarı çıkarılan inşaat malzemelerinin üzerine oturan Osman Ç. (62), halatın kopması sonucu 2 metreden beton zemine düşerek ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 17:37 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:40
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        İnşaat işçisi, malzeme çıkarılan vincin halatı kopunca, düşüp ağır yaralandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, vinçle yukarı çıkarılan inşaat malzemelerinin üzerine oturan Osman Ç. (62), halatın kopması sonucu 2 metreden beton zemine düşerek ağır yaralandı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi 427'nci Sokak'taki bir bina inşaatında meydana geldi. Osman Ç., kamyondaki inşaat malzemelerini vincin halatına bağladı. Osman Ç., malzemelerin üzerine oturarak vinçle yukarı çıkmak istedi. Ancak bu sırada vincin halatı kopunca Osman Ç., malzemelerle birlikte baş üstü beton zemine düşüp ağır yaralandı. Osman Ç., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Osman Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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