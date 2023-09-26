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        Çocuklarına otomobil çarpan aile ile polis arasında arbede yaşandı

         BURSA'nınİnegölilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Poyraz K. (9), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Haberi alıp olay yerine gelen çocuğun ailesi, sürücüye tepki gösterdi, yaşanan arbedeyi polis güçlükle ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 18:16 Güncelleme: 26.09.2023 - 18:20
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        Çocuklarına otomobil çarpan aile ile polis arasında arbede yaşandı
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         BURSA'nınİnegölilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Poyraz K. (9), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Haberi alıp olay yerine gelen çocuğun ailesi, sürücüye tepki gösterdi, yaşanan arbedeyi polis güçlükle ayırdı.

        Kaza saat 15.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeynep K.(25) yönetimindeki 16 AYH 419 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Poyraz K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğun bacağı kırılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza haberini alarak olay yerine gelen çocuğun ailesi sürücüye ve kendilerini sakinleştirmeye çalışan polis ekiplerine tepki gösterdi. Aile ile polis ekipleri arasında arbede yaşanırken, Poyraz K. ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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