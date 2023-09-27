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        TEDAVİ İÇİN BİRLİKTE GİTTİĞİ HASTANEDE ARKADAŞINI DARBETTİ

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 02:03 Güncelleme: 27.09.2023 - 02:03
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        TEDAVİ İÇİN BİRLİKTE GİTTİĞİ HASTANEDE ARKADAŞINI DARBETTİ
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        BURSA'nınİnegölilçesinde İsmail K. (20), soğuk algınlığı nedeniyle gittiği Devlet Hastanesi'nde tedavi olmak için sıra beklerken tartıştığı arkadaşı Özcan K.(21) tarafından darbedildi. Aldığı darbelerle yaralanan İsmail K., tedavisinin ardından Özcan K. ile birlikte gözaltına alınırken, kavga anı bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

        Olay gece yarısı Burhaniye mahallesindeki İnegöl Devlet Hastanesi Acil servis girişinde meydana geldi. Soğuk algınlığı nedeniyle hastanenin acil servisine birlikte gelen Özcan K. ve İsmail K., muayene için sıra bekledikleri sırada aralarında tartışma çıktı. Birbirlerine yüksek sesle hakaret ve küfür eden iki arkadaş daha sonra kavga etti. Yaşanan arbede sırasında İsmail K., yanında getirdiği tabancayı arkadaşına doğrulttu, ardından darbetti. Bu sırada iki tarafın yakınları da olaya dahil olunca gerginlik arttı. Çevrede bulunan hasta ve yakınlarının ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kavgayı güçlükle sonlandırdı.

        Kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan Özcan K. tedavisinin ardından İsmail K. ile birlikte gözaltına alındı. Kavga anı ise bir hasta yakını tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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