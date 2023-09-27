Eski eşiyle yanındaki arkadaşını öldüren polise, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet BURSA´da,otomobilden indirdiği eski eşi Yasemin Ağır (45) ile yanındaki Yahya Aydın´ı (48) tabancayla vurarak öldürüp, yoldan geçen Şeyma Ünlü'nün (17) ise yaralanmasına neden olan polis memuru Bilal Ağır (50), `kasten öldürme´ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezada indirim yapmadı.

BURSA´da,otomobilden indirdiği eski eşi Yasemin Ağır (45) ile yanındaki Yahya Aydın´ı (48) tabancayla vurarak öldürüp, yoldan geçen Şeyma Ünlü'nün (17) ise yaralanmasına neden olan polis memuru Bilal Ağır (50), `kasten öldürme´ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezada indirim yapmadı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bilal Ağır, geçen yıl 12 Şubat´ta Akademi Caddesi'nde eski eşi Yasemin Ağır ile Yahya Aydın'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesti. Bilal Ağır, otomobilden indirdiği eşi ile Yahya Aydın'ı darbedip, ardından da tabancayla kurşun yağdırdı. Sırtından vurulan Yasemin Ağır ile bacağından, karnından ve başından yaralanan Yahya Aydın kanlar içinde yere yığıldı. Ağır'ın açtığı ateşte yerden seken kurşunlardan biri de bu sırada yoldan geçen Şeyma Ünlü'ye isabet etti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yasemin Ağır ve Yahya Aydın kurtarılamadı.

Olay sonrası yakalanıp gözaltına alınan Bilal Ağır, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ağır, savcılıktaki ifadesinde, "Yasemin ile daha önceden boşanmıştık. Tekrar evlendik, kızımız dünyaya geldi. Son zamanlarda ailesinin tavırları nedeniyle aramız açıldı. Ben ayrı bir eve yerleştim. Buna rağmen kızım ile annesinin ihtiyaçlarını karşılıyordum. Daha sonra Yasemin'in isteği üzerine tekrar boşandık. Kızımın bazı sorunları vardı. Kendisine hediye alıp moralini düzeltmek için alışveriş merkezine gidiyordum. Yolda Yasemin'in kullandığı otomobili gördüm. Durdurup kendisiyle kızımızla ilgili konuşacaktım. Yanında oturan kişinin agresif tavırları ve küfürleri sebebiyle bu olay meydana geldi. Son derece üzgün ve pişmanım" dedi.

`UZUN SÜRELİ TAKİBE ALDI´

Bilal Ağır hakkında hazırlanan iddianame, 7´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. İddianamede, Bilal Ağır´ın daha önce 2 kez evlenip boşandığı Yasemin Ağır'ın, Yahya Aydın ile arkadaşlık kurmasını kıskandığı, onları uzun süreli takibe aldığı, olay günü de polis olması nedeniyle meslektaşına `suçlu takip´ yaptığını beyan ederek eski eşinin bulunduğu aracı takip ettirdiği, yaya olarak aracın tespit edildiği yere giderek, yoğun trafikten dolayı duran 26 DC 016 plakalı aracı otoparka doğru yönlendirdiği, Yahya Aydın ile Yasemin Ağır araçtan indikten sonra tartıştığına yer verildi.

`POLİS OTOSUNU GÖRÜNCE ATEŞE DEVAM ETTİ´

Bilal Ağır´ın, Yahya Aydın´a silahını doğrulttuğu, Yasemin Ağır´ın engel olmaya çalıştığı, sanığın silahı beline koyduğu, aralarındaki itişme sonrasında silahını çıkararak Yahya Aydın´a ateş ettiği belirtilen iddianamede, Yasemin Ağır yola doğru giderken, sanığın Aydın´ın başına ateş ettiği, sonra boşandığı eşine doğru yönelerek onu da vurduğu kaydedildi. Bilal Ağır´ın müdahale için gelen polis otosunu görünce yeniden Yahya Aydın ve Yasemin Ağır´ın yanlarına gidip yeniden ateş ettiğinin, kamera görüntüleriyle sabit olduğu anlatıldı.

`SANIK, MAKTÜLLERİ ÖLDÜRMEYİ PLANLADI´

19 sayfalık iddianamede tanık beyanları, güvenlik kamera görüntüleri, emniyet müdürlüğüne ait log kayıtları göz önünde bulundurularak 'sanığın maktulleri öldürmeyi planladığının değerlendirildiği' belirtildi. Bilal Ağır´ın 'Tasarlayarak eski eşi öldürme' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'olası kastla nitelikli yaralama' suçundan ise 7 yıla kadar hapis cezası istendiği iddianame, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

`OLAY KONTROLDEN ÇIKMASIN DİYE ÇOK UĞRAŞ VERDİM´

Bilal Ağır, duruşmalarda 32 yıllık polis memuru olarak görev yaptığını belirterek, eski eşi ile yanındaki arkadaşını öldürmemek için profesyonelliğini son ana kadar koruduğunu söyledi. Maktul Yahya Aydın'ın üzerinde silah olduğunu düşündüğünü belirten Bilal Ağır, "Eski eşim ile yanındaki arkadaşını öldürmemek için profesyonelliğimi son ana kadar korudum. Olayın kontrolden çıkmaması için çok uğraş verdim. Keşke onlar ölmeseydi de ben ölseydim" dedi.

`O GÜN KADER ARABAYI KARŞIMA ÇIKARDI´

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Bilal Ağır ve avukatı, ölenlerin yakınları ve avukatları ile Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri katıldı. Son savunması sorulan Bilal Ağır, savcının mütalaasını kabul etmediğini belirterek, "Bu yaşanan talihsiz olayı planlayarak yapmadım. Kızım Defne´nin doğum gününü kutlamak için, o civarlarda oturacak bir yer ararken, arabada Yasemin ve Yahya´yı gördüm. Kader arabayı karşıma çıkardı. Yaşanan bu olay tamamen tesadüftür. Bu öngörülemez bir sonuçtur. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Bilal Ağır´ı, `Kasten öldürme´ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı.